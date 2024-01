Messina, sciolte le riserve: via ai lavori alla condotta. Dal 19 al 21 gennaio scatta l'interruzione idrica

I lavori alla condotta del Fiumefreddo si faranno: sciolte le ultime riserve dopo aver verificato le condizioni meteo l'Amam ha deciso che venerdì prossimo scatterà il secondo cantiere programmato lungo il principale acquedotto della città. Dunque Messina per circa quarantott’ore non avrà acqua corrente in diversi punti della città e il pieno ripristino della situazione ordinaria e atteso al massimo per la giornata di domenica, secondo le stime della società che gestisce il servizio idrico cittadino.

Gli interventi cominceranno all’alba di venerdì e termineranno secondo le previsioni 24 ore dopo: a quel punto inizierà il riempimento dei grandi serbatoi cittadini che nel frattempo si saranno svuotati. Sarà la zona sud ad avere per prima i nuovi rifornimenti poi pian piano l’acqua arriverà al centro e infine nella zona nord che di solito è quella che soffre di più questi lunghi black out idrici.

L’area che subirà i maggiori disagi è quella che va da Tremestieri fino a Mortelle. Il Comune attiverà il servizio di autobotti e posti fissi ai quali approvvigionarsi in caso di necessità. Per gli esercizi commerciali che soprattutto il venerdì sera e il sabato potranno andare in difficoltà previsto anche un servizio “a domicilio”.