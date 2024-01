Messina, lavori alla condotta idrica: verso il via libera per venerdì

Per sapere se stavolta l’intervento sull’acquedotto Fiumefreddo sarà realizzato occorrerà la mattinata odierna.

Ancora una volta sono le previsioni meteo a dettare i tempi di lavori che avranno effetti almeno per 48 ore su tutta la città. La situazione è molto semplice. Il meteo ieri pomeriggio lasciava intendere che venerdì prossimo ci potessero delle condizioni sufficienti per poter fare i lavori. Ma l’ultima verifica verrà fatta stamattina per avere la certezza che le previsioni non possano nascondere sorprese che poi possano complicare la rapidità del cantiere. La stessa azienda che deve eseguire i nove interventi si è detta pronta e fiduciosa circa la possibilità di poter lavorare senza intoppi dopodomani. Ma lo ribadiamo, a dettare i tempi, saranno le ultime previsioni meteo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina