Messina, la stagione delle assunzioni è arrivata. Ed entro il mese il concorso per 100 nuovi vigili urbani

Adesso non ci sono più dubbi. Il piano assunzionale di Palazzo Zanca è stato approvato dal Ministero dell’Interno che vigila sugli enti in dissesto e la stagione del reclutamento può partire.

Dopo gli spifferi, i segnali di ottimismo e le conferme ufficiose di lunedì sera, ieri mattina attorno alle 10,20 è stato lo stesso Viminale a pubblicare un comunicato in cui si sottolineava come in tutta Italia fossero state approvate 948 assunzioni e 50 stabilizzazioni e che fra queste c’erano quelle di Messina che partecipava, da sola, con quasi 500 assunzioni e 39 stabilizzazioni.

Un sospiro di sollievo per il sindaco che era nella sua stanza quando, per primo, ha visto il comunicato della Cosfel. Lo slittamento di dicembre, al di là delle dichiarazioni di facciata, non gli è affatto andato giù, ma alla fine tutto è stato posticipato solo che di 3 settimane.

«Era dalla metà degli anni novanta che non si faceva un turn over occupazionale a Palazzo Zanca – dice Basile riferendosi al concorso dei vigili urbani del 1995 –. Con i nuovi arrivi apriamo un nuovo ciclo, in un ente che per forza di cose sta invecchiando e che ora avrà una nuova generazione pronta a raccogliere il testimone. Considerate che entro il 2030 noi comunque avremo 300 pensionamenti. Mi piacerebbe che la mia sindacatura possa essere ricordata dopo l’essenziale avvio di Cateno De Luca, come quella ci questo cambio generazionale. E non finirò mai di ringraziare gli attuali dipendenti che hanno lavorato sodo in questi anni così difficili».

Il piano assunzionale approvato prevede 341 nuovi ingressi, la stabilizzazione di 39 agenti di polizia Municipale, e poi i concorsi per 100 altri vigili e ulteriori 75 dipendenti. «Ma anche la selezioni di altri 2 dirigenti – aggiunge Basile che punta a rafforzare la macchina a tutti i livelli –. Oggi abbiamo contrattualizzato per un anno 5 assistenti sociali e anche i tecnici arrivati con i fondi del Pnrr hanno avuto rinnovi per altri due anni. Fra Palazzo Zanca e partecipate credo che avremo fatto un migliaio di assunzioni in questi ultimi anni».

