La Navigazione nello Stretto e il Ponte: la sicurezza e il coordinamento sotto la guida dell'ammiraglio Martello

Dovrà affrontare questioni serie e delicate in questi mesi e soprattutto dopo l’estate, quando – secondo il cronoprogramma stilato dal ministero dei Trasporti – è previsto l’inizio della fase di cantierizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il resto d’Italia. Il tavolo tecnico, insediatosi ieri al Mit, non ha un compito da poco: è stato «fortemente voluto dal vicepremier Salvini», come evidenzia la nota diramata dal Ministero, e dovrà assicurare «il coordinamento operativo di tutti gli attori chiamati a garantire sicurezza ed efficienza della navigazione, interna ed internazionale, nello Stretto in vista dell’avvio dei lavori di costruzione del Ponte e nella prospettiva di messa in esercizio del collegamento stabile».

A coordinare il tavolo è l’ammiraglio Nunzio Martello, il quale già guida il gruppo di tecnici ed esperti per il “collegamento dinamico” nello Stretto. Si tratta di due diverse sedi istituzionali di confronto e di azione, le cui competenze andranno, comunque, a intrecciarsi nei prossimi mesi. E la garanzia è data proprio dall’ammiraglio Martello, che i messinesi conoscono bene per il gran lavoro fatto quando guidò la Capitaneria di porto di Messina.

Del tavolo per la sicurezza della navigazione, legata alle procedure di realizzazione del Ponte sullo Stretto, fanno parte la Segreteria tecnica del ministro Matteo Salvini e la Struttura tecnica di missione del ministero dei Trasporti, i Dipartimenti per la mobilità sostenibile e la programmazione strategica e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto (con il suo commissario Antonio Ranieri), le Direzioni marittime di Catania e Reggio Calabria, e i comandi dei porti di Messina, Milazzo e Gioia Tauro, nonché la Corporazione dei piloti dello Stretto.

Tra i “tecnici” nominati, vi sono anche la professoressa Cinzia Ingratoci, ordinaria di Diritto della navigazione all’Università di Messina e Viviana Fedele, esperta di Ingegneria dei Trasporti e Logistica e responsabile per i settori della Mobilità e “Risk management” dell’Atam, l’Azienda trasporti dell’Area metropolitana di Reggio Calabria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina