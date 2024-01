Alcara Li Fusi, oggi lutto cittadino per l’addio al 21enne Paolo Zaiti

È il giorno del dolore per la comunità di Alcara Li Fusi, ancora sconvolta dalla tragedia di giovedì scorso e chiamata oggi a dare l’ultimo saluto al giovane Paolo Zaiti, il ventunenne morto tragicamente precipitando in una scarpata alla guida del suo fuoristrada.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella Chiesa Madre nel centro nebroideo per cui il sindaco Ettore Dottore ha proclamato il lutto cittadino con esposizione a mezz’asta delle bandiere negli uffici comunali, la chiusura delle attività̀ commerciali e dei pubblici esercizi ed il divieto di svolgimento di attività̀ ludiche e ricreative.

La salma dello sfortunato ventunenne ha fatto rientro a casa solo nella nottata di lunedì scorso, con il via libera concesso dall’autorità giudiziaria a conclusione dell’autopsia eseguita nella sala mortuaria dell’ospedale Papardo di Messina.

L’esame medico legale, a cura dello specialista Giovanni Andò incaricato dalla Procura della Repubblica di Patti, a cui hanno partecipato anche i periti nominati dalle parti, ha confermato la morte sul colpo di Paolo Zaiti a causa della frattura alla regione cervicale riportata nel violento ribaltamento del suo fuoristrada Nissan nel precipizio.

