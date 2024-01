Messina, commercianti preoccupati per il trasferimento del mercato Vascone: «Vogliamo certezze»

Pur di avere un mercato migliore sono pronti al sacrificio del trasferimento, ma a condizione di non rimanere a lungo "accampati" in un parcheggio, alla mercé di intemperie varie. Si farà oggi pomeriggio, alle 16, al Comune, il punto sulla chiusura per lavori straordinari del mercato alimentare "Vascone" e il conseguente spostamento degli operatori commerciali nel parcheggio di interscambio di via Catania, sul lato opposto della strada.

Il confronto chiesto dagli ambulanti all'assessore al Commercio Massimo Finocchiaro e ai Lavori pubblici Salvatore Mondello, dovrebbe fornire nuovi dettagli sui tempi e le modalità del trasloco che sembrerebbe ormai prossimo. Sebbene dovranno spostarsi solo di pochi metri, i negozianti vogliono avere il giusto preavviso per organizzarsi e avvisare in tempo la clientela.

«Abbiamo già avuto un confronto prima del periodo natalizio - spiega Alessandro Cappello, operatore ortofrutticolo che in assenza di un rappresentante di categoria sta facendo un po’ da coordinatore -, in quella occasione si era stabilito di riagiornarci dopo le feste. Vogliamo capire bene quale sarà la nostra sistemazione e la questione dei parcheggi per i nostri mezzi utilizzati per il carico e scarico della merce».

L'obiettivo comune è quello di avere un mercato che sia finalmente degno di questo nome e di una città europea. Il trasloco temporaneo di bancarelle e attrezzature di lavoro (celle frigorifere, banconi, scaffalature) in linea di massima, per i commercianti sembra rappresentare un sacrificio sopportabile se strettamente limitato al periodo previsto e la location alternativa non sia arrangiata, bensì adeguata alle esigenze di ciascuno dei commercianti.

