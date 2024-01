Emergenza abitativa a Messina, sit-it a Palazzo Zanca: tremila situazioni critiche in città

Un gruppo di cittadini messinesi, guidati da Unione Inquilini e Casa del Popolo, si è radunato a Palazzo Zanca in un sit-in pacifico ma carico di tensione. Diverse famiglie provenienti da diverse zone della città hanno espresso la loro apprensione per i disagi causati dalla crescente emergenza abitativa tramite uno striscione con la scritta "Andrà tutto bene, siamo la resistenza", e indossando maschere ispirate alla serie "La Casa di Carta". Nella sola Zafferia, spiegano i manifestanti, si contano sessanta nuclei familiari che abitano in edifici a serio rischio di crollo a causa della presenza di una falda acquifera, con conseguenti gravi problematiche di salute provocate dall'umidità.

Ivan Calì (nel video), della Unione Inquilini, ha evidenziato la necessità urgente di un dialogo con le autorità comunali per affrontare la problematica.

L'Unione Inquilini stima che ci siano più di tremila situazioni critiche in città e sta esercitando pressione per stabilire un nuovo piano strategico, adeguatamente aggiornato, per gestire l'acuta crisi sociale.