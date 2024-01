San Pier Niceto, erano finiti in un tunnel: 8 cuccioli in salvo. L'appello: “Adottateli!”

Appello alle adozioni da parte di Legambiente. Recentemente, sono stati messi in salvo 8 cagnolini grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Milazzo. I cuccioli erano finiti in un tunnel nel territorio di San Pier Marina. Grazie all'abilità e immediatezza oltre che grande sensibilità dei vigili, l'operazione si era svolta in poco tempo e nel migliore dei modi. "I meticci sono stati fino ad oggi presi in cura da una famiglia della zona - racconta Pippo Ruggeri di Legambiente -. È però fondamentale che adesso trovino casa ed è per questo che confidiamo nella buona azione di chi volesse davvero farsene carico in maniera seria e sentita, affinché questa storia si concluda con un finale felice". Per le adozioni è possibile contattare Pippo Ruggeri al numero 368 341 2665.