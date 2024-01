Milazzo, pronto soccorso in tilt: 8 codici rossi e 30 utenti in attesa. Pazienti "dirottati" in altri ospedali

Questa ancora mancava. La direzione sanitaria dell’ospedale Fogliani è stata costretta, per ben due volte, ad inviare una comunicazione al 118 per chiedere di portare i pazienti in altre strutture a causa del sovraffollamento di Milazzo. Invito che però sarebbe rimasto inevaso, anche perché, giustamente l’equipaggio dei soccorritori quando presta assistenza al paziente che necessita di essere trasportato d’urgenza in ospedale non può... sfogliare la margherita per individuare quello libero. C’è in gioco la vita del cittadino. E spesso i minuti sono decisivi. Tra l’altro nel presidio mamertino vi sono quasi tutte le specializzazioni e ciò permette la maggior parte delle volte di evitare il trasferimento del paziente altrove.

Anche se – va detto toccando un altro tasto dolente – la carenza di posti letto (sempre a fronte delle necessità) spesso determina situazioni paradossali come quella – raccontata anche da alcuni parenti – di anziani costretti ad attendere in corsia anche due giorni per essere ricoverati per mancanza del letto nel reparto. Insomma un’autentica assurdità che conferma però che quanto associazioni, istituzioni e cittadini denunciano da tempo senza però riscontro. In questi ultimi giorni poi l’emergenza sembra essere in continua ascesa.

Dopo la tabella pubblicata mercoledì, giovedì si è raggiunto un altro record al pronto soccorso con 8 codici rossi e un ben 30 persone in attesa. Per questa è scattata la comunicazione dell’Asp.

