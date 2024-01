Il tragico incidente di Alcara Li Fusi: oggi autopsia sul corpo di Paolo Zaiti

Attesa per oggi l’autopsia sul corpo di Paolo Zaiti, lo sfortunato 21enne morto nella notte tra mercoledì e giovedì dopo essere precipitato a bordo del suo fuoristrada in una scarpata lungo la strada provinciale agricola di contrada Carbuncolo ad Alcara Li Fusi. Dopo l’esecuzione dell’esame medico legale all’ospedale Papardo di Messina, come disposto dalla Procura di Patti, che ha aperto il relativo fascicolo sull’incidente, potrà quindi essere autorizzata la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Intanto, sono rassicuranti le condizioni degli altri tre giovani che erano a bordo del fuoristrada, rimasti feriti in maniera non grave. Uno di loro ha riportato la frattura ad una spalla, gli altri lievi escoriazioni e contusioni diffuse, oltre ad un comprensibile stato di shock. Già nel pomeriggio di giovedì, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello hanno ascoltato il racconto di ciò che ricordavano, per provare a ricostruire, con i rilievi eseguiti sul posto, la dinamica del terribile incidente che ha visto coinvolti i quattro amici di ritorno a casa dopo aver trascorso una serata insieme.

La jeep Nissan condotta dalla vittima procedeva in discesa ed è finita fuori strada dopo aver impattato sulla parte destra della carreggiata, sfondando il guardrail e precipitando violentemente per diversi metri, fermandosi su un terrazzamento. Una tragedia che ha lasciato sconvolta la popolazione dell’intero hinterland dei Nebrodi. Sin dalle prime ore del mattino di giovedì, sono giunti migliaia di messaggi di vicinanza alla famiglia di Paolo Zaiti ed anche le stesse amministrazioni comunali del comprensorio nebroideo non hanno mancato quindi di manifestare il cordoglio delle rispettive comunità per quanto accaduto.