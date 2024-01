Rassegna stampa 12-01-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, cinquecento nuovi posti al Comune: lunedì il verdetto sulle assunzioni

L'Ateneo di Messina, ecco la squadra. La rettrice Spatari: «Ma saranno coinvolti in tanti»

Messina, «condizioni drammatiche» per gli infermieri al Policlinico

Gestione del Porto Tremestieri a Messina, c’è una sola offerta: è quella della Comet

MAFIA

L'operazione di Barcellona, «la strategia di Cosa nostra è cambiata»

IL PROGRAMMA

Me Muovo: la nuova rubrica sul mondo della mobilità in riva allo stretto, prima puntata la linea Shuttle dell’ATM

IN PROVINCIA

Castelmola, partorisce in casa grazie alla Guardia medica