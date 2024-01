Messina, cinquecento nuovi posti al Comune: lunedì il verdetto sulle assunzioni

Prima del previsto. Eccola la nuova data della riunione della Cosfel che dovrebbe dare il via libera alla lunga serie di assunzioni e ai concorsi al Comune di Messina. La “pratica” Messina sarà esaminata dalla commissione per la stabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno lunedì prossimo. Il 15 di gennaio. Prima del previsto perché tutto lasciava pensare che la riunione mensile dell’organo che si occupa di dare il via libera, fra l’altro, al piano assunzionale dei comuni che sono in piano di riequilibrio, potesse avvenire nella seconda metà del mese. Invece no. Appuntamento lunedì prossimo e può essere un giorno “storico” per il Comune che potrà finalmente essere sicuro che il ricambio dei suoi dipendenti potrà avvenire.

Ieri il sindaco Federico Basile è andato di persona al Ministero dell’Interno per assicurarsi che il “caso” fosse in rampa di lancio. Come si ricorderà, lo scorso mese di dicembre, dopo un tour de force per l’approvazione, in ultimo, del bilancio previsionale, Palazzo Zanca mandò tutto l’incartamento alla Cosfel 48 ore prima dell’ultima riunione dell’anno. In tempo, ma troppo tardi per avere l’esame della commissione in quella seduta. E tutto venne rinviato di un mese. Ed eccoci qui.

Messina saprà se il suo piano da 341 assunzioni da effettuare subito, le 75 da programmare, la stabilizzazione dei 39 vigili a tempo determinato, e il concorso per altri 100 agenti di Polizia Municipale può essere attivato.