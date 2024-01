Me Muovo: la nuova rubrica sul mondo della mobilità in riva allo stretto, prima puntata la linea Shuttle dell'ATM

Non una polemica sterile, come tante ne sono esplose in città nell'ultimo periodo, ma una modalità di critica costruttiva volta a mettere in mostra quanto di buono sia già stato fatto nella cittá di Messina, a partire dal 2017 quando con l'allora giunta Accorinti furono acquistati 26 nuovi autobus per potenziare il parco mezzi a disposizione della partecipata ATM, passando per la giunta De Luca che ha letteralmente "preso di petto" il tema della mobilità sostenibile, cambiando i vertici dell'azienda, liquidando la passata ATM e fondando una nuova spa, arrivando fino ai giorni nostri con l'attuale giunta Basile con gli abbonamenti scontati, la rivoluzione viaria cittadina e lo sguardo rivolto ad un futuro green.

Tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare nella sede di via La Farina, occhi puntati in questa prima puntata della rubrica "ME Muovo" a cura di Claudio Costanzo, sulla linea 1 chiamata "Shuttle 100" di supporto a quella tranviaria che attraversa longitudinalmete la città dello Stretto partendo da Giampilieri fino a Torrefaro e fortemente interessata dalle nuove (?) corsie preferenziali nel centro città.

Più che una rubrica un esperimento sociale, volendo essere puntigliosi, tastando con mano problemi e disservizi che potrebbero interessare ogni comune cittadino, un viaggio all'interno del mondo della mobilità sostenibile, tra piste ciclabili, parcheggi di interscambi e mezzi pubblici che speriamo possa finalmente far luce su quanto di buono è già stato fatto e quanto, appunto, c'è anche da fare, scevro da pregiudizi e battaglie che lasciamo con piacere ai cosidetti "leoni da tastiera"