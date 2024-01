Gestione del Porto Tremestieri a Messina, c’è una sola offerta: è quella della Comet

Una sola offerta. Ecco l’esito della gara avviata ai primi di dicembre dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto per la gestione commerciale degli attuali approdi di Tremestieri. E a presentare l’unica proposta è stata la Comet srl che ha già la concessione dal 2015.

Si va dunque verso la conferma? Una commissione dovrà valutare tutta la documentazione e l’offerta economica arrivata per decidere se in linea con i requisiti del bando e poi potrà consegnare ai vertici dell’Adsp l’esito della gara. In via Vittorio Emanuele II, per rispettare la procedura e il lavoro della stessa commissione, nessuno fa nomi sull’unico partecipante, ma la candidatura del gestore uscente, a bocce ferme, era l’unica certa. Nessun altro operatore terminalista invece ha voluto giocarsi la carta di una gestione che comunque, alla luce delle difficoltà nella ripresa dei lavori al nuovo porto di Tremestieri, appare ancora ricca di prospettive.

Comet srl è l’azienda della famiglia Blandina e il presidente è Ivo che è presidente della Camera di Commercio di Messina. Gestisce il Marina del Nettuno in città e quello di Milazzo dove si occupa anche dei parcheggi per chi va alle Eolie, oltre alla logistica e i servizi per navi, anche di trasporto merci, sempre nei due porti messinesi. Quando nel 2006, nacque quello che doveva essere l’approdo solo temporaneo di Tremestieri la gestione andò ad un consorzio nato dall’accordo fra le stesse società di navigazione che operavano nei due scivoli destinati al trasporto di mezzi pesanti. Poi, nel 2015 la gara per la gestione andò alla Comet che a fine 2023 ha rinunciato alla richiesta di rinnovo e così l’Adsp ha avviato la gara.