Visit Italy: tra le 10 mete da non perdere nel 2024 ci sono Messina e Tropea

Il Turismo del Futuro è stato presentato da Visit Italy, il principale canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo. Questo atteso rapporto, elaborato dall'Osservatorio Turistico, offre una prospettiva dettagliata sulle dinamiche del turismo italiano per l'anno in corso. L'analisi si concentra su vari aspetti, dai cambiamenti nelle preferenze dei viaggiatori alle evoluzioni nei gusti, alle destinazioni più ambite e alle previsioni di spesa turistica per il 2024.

Il rapporto sottolinea un aumento del numero di viaggiatori nel 2024 rispetto all'anno precedente, con l'81% dei viaggiatori globali che prevede di effettuare un numero maggiore o uguale di viaggi. L'Italia conferma la sua posizione come quinta destinazione al mondo per arrivi turistici internazionali, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), consolidando un trend pre-pandemico.

Una tendenza significativa riguarda la crescente importanza della pianificazione digitale, con il 61% dei Millennials e della Gen-Z che dichiara di essere influenzato dai social media nella scelta delle destinazioni. Questo sottolinea l'importanza cruciale della presenza online per attrarre i viaggiatori di queste generazioni.

Il panorama turistico italiano si caratterizza per il 39,7% di locali di Food and beverage, evidenziando il patrimonio culinario come una delle principali attrattive. Il 38% è dedicato all'Hospitality, riflettendo la crescente popolarità degli affitti brevi, preferiti per la flessibilità e la personalizzazione che offrono.

Le attrazioni più gettonate nel 2023 riflettono una preferenza per i gioielli culturali italiani, con il Palazzo Ducale di Venezia in cima alla lista, seguito da Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio. Roma, Genova e Firenze dominano come destinazioni più cercate sulla piattaforma di Visit Italy.

Guardando al 2024, si prevede un dinamismo negli arrivi, con una lieve diminuzione del 1,7% dei viaggiatori tedeschi e un notevole aumento del 5,3% degli americani. Le City Pass, app che facilitano l'accesso a esperienze culturali, attrazioni e trasporti, stanno vivendo una forte crescita, registrando un aumento del 127% nel 2023 rispetto al 2022.

Visit Italy ha individuato le dieci destinazioni imperdibili nel 2024, tra cui si distingue Messina. La città offre un'alternativa al turismo di massa, consentendo ai visitatori di immergersi completamente nelle tradizioni e nell'identità della comunità locale. La presenza digitale e la sostenibilità sono elementi chiave per il successo di queste destinazioni, che riescono a preservare la propria identità storica attraverso progetti innovativi. Messina, con la sua ricca storia, culinaria e culturale, si posiziona come una delle mete più promettenti per il 2024, offrendo esperienze autentiche e uniche che rispondono alle nuove esigenze dei viaggiatori.