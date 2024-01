Università di Messina, Giovanna Spatari sceglie i sei prorettori: ci sono Germanà e Saitta

La rettrice Giovanna Spatari ha sciolto le ultime riserve sui nomi dei primi sei prorettori: si tratta di Eugenio Cucinotta (rapporti con il Policlinico), ex vicario; Ida Milone (alla Didattica), Paola Dugo (alla Ricerca), Ninì Germanà (al Diritto allo studio), Antonio Saitta (all'Organizzazione Amministrativa), Mariagrazia Sindoni (agli Scambi interculturali). Nelle settimane scorse era già stato nominato il prorettore vicario, Giuseppe Giordano. È questo il primo atto di costituzione della governance dell'Ateneo che sarà successivamente implementata con deleghe settoriali e, sulla base di specifiche esigenze e necessità, con gruppi di lavoro con obiettivi tematici.

Resta fuori come da indiscrezioni Luigi Chiara, braccio destro dell'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Secondo quanto filtrato nelle settimane scorse e in campagna elettorale la sua esclusione era una delle condizioni poste dal prof. Moschella per l'accordo elettorale. E quanto sia stato complicato definire il quadro è confermato dal lasso di tempo trascorso tra l'elezione della prof.ssa Spatari alla guida dell'Ateneo (28 novembre) e la scelta dei prorettori: oltre 40 giorni.