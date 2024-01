«Pianifica la consegna del tuo pacco». Anche a Messina la nuova truffa delle finte Poste Italiane

«Ciao, abbiamo cercato di contattarti. Per favore rispondi..». Ed ecco l’incipit di una delle tante truffe che spopolano sulla Rete. Un messaggio che tanti messinesi hanno già ricevuto o riceveranno nelle caselle di posta elettronica, specialmente quanti sono soliti effettuare acquisti sul web. Proprio su questo fanno leva i cybercriminali, i quali sperano in distrazioni o mancanze di accortezza che potrebbero rivelarsi fatali per i malcapitati. Le mail in questione sfruttano il brand di Poste Italiane. Quindi si richiamano – falsamente – alla società per azioni per dare più credibilità al contenuto del messaggio. Questo il testo completo, sotto il logo, replicato, di Poste Italiane: «Ciao, hai (1) pacco in attesa di consegna», seguito da un numero di identificazione e dalla frase «pianifica ora la tua consegna». Con l’invito a cliccare una stringa di colore giallo. Quindi, seguito da un asterisco, «se non riceviamo una risposta entro 5 giorni lavorativi il pacco verrà restituito al mittente. In fondo, il “classico” errore di ortografia: «Tentativa di consegna: firma obbligatoria».

Si tratta, piuttosto, di un raggiro che rientra nell’insieme dei phishing, in quanto se si clicca sul link fraudolento si viene rimandati su una pagina dalle sembianze di Poste Italiane. Un sito clone in cui, per accedere, viene richiesto di inserire i propri dati personali e bancari. Ma il vero scopo del truffatore è quello di impossessarsene e spillare denaro.

