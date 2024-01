Milazzo, sanità lumaca: ecco i numeri delle attese infinite

La tabella che pubblichiamo a fianco non si presta a smentite. Alle 13,17 di ieri, mercoledì 10 gennaio al Pronto soccorso di Milazzo ben 16 pazienti (4 rossi, 10 gialli e 2 verdi) in carico ai sanitari e altri 13 in sala d’aspetto. Per una attesa indefinita visto che si tratta di persone alle quali è stato assegnato il codice giallo e verde. Basta dunque l’arrivo di un “codice rosso ed ecco che quell’attesa può superare anche le otto ore. Ma questa tabella non è una eccezione che abbiamo trovato ieri. Basta spostare all’indietro di 12 ore le lancette dell’orologio per leggere quella delle 22,17 di martedì 9 gennaio per rendersi conto della presenza di 14 persone prese in carico e ben 19 in attesa. Con la quasi matematica certezza che potranno ricevere la prestazione solo a notte fonda o peggio all’alba, qualora non decidessero, per stanchezza, di andare via.

Tabelle che assegnano al pronto soccorso del “Fogliani” la leadership dell’assistenza di primo intervento nella provincia di Messina. Un riconoscimento al quale però non corrisponde altrettanta attenzione. Ma anzi dimostrano come l’Asp continui a sottovalutare un problema che rischia di deflagrare da un momento all’altro visto che gli utenti sono sempre più esasperati e gli stessi medici esausti per essere costretti non solo a turni massacranti ma anche a rischiare per la loro incolumità.

