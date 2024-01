Incidente questa mattina nella tangenziale di Messina, in direzione Palermo tra gli svincoli di Gazzi e Messina centro. Quattro le auto coinvolte in un tamponamento che non ha causato feriti alle persone che viaggiavano a bordo. Lunghissima, però, la coda che si è formata fin oltre lo svincolo di Tremestieri. Interessate anche le rampe d’accesso degli svincoli di San Filippo e Gazzi sia in entrata che in uscita