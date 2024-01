Messina, raffica di controlli a Bordonaro, Giostra e Santa Lucia Sopra Contesse

Mirati servizi di controllo del territorio sono stati effettuati dai poliziotti della Questura con il concorso di unità specialistiche dei Reparti Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e “Siderno”, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì scorse. Il dispositivo di sicurezza pianificato negli scorsi tre giorni con ordinanza del Questore ha interessato, in particolare, aree cittadine ad alto tasso di criminalità o dove è stata registrata una particolare recrudescenza di episodi di illegalità diffusa. Specifici moduli operativi abbinati alle ordinarie attività di controllo del territorio hanno visto impegnati i poliziotti nei villaggi di Bordonaro e Giostra e nel rione di Santa Lucia Sopra Contesse.

Nel corso delle tre giornate dedicate ai controlli sono state identificate 466 persone e sottoposti a verifica 254 veicoli. Sono 17 le sanzioni al Codice della Strada elevate, 4 i sequestri amministrativi di veicoli e 2 i fermi. Tra i provvedimenti adottati anche la sospensione dalla circolazione di un veicolo, il ritiro di 4 carte di circolazione e di una patente di guida. Particolare attenzione è stata posta al controllo dei sottoposti al regime degli arresti domiciliari, per un totale di 22 soggetti controllati. Nel corso dei servizi, a seguito di perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno proceduto alla segnalazione alla competente autorità amministrativa di una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente.

A seguito di un’ulteriore perquisizione domiciliare, gli agenti hanno altresì denunciato all’autorità giudiziaria un ventinovenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Trovati a suo carico e sottoposti a sequestro 17 grammi di marijuana, rinvenuti in parte all’interno del water, atteso che il ventinovenne - sentito bussare i Poliziotti - aveva tentato di disfarsene. Infine, ad uno dei posti di controllo predisposti nelle zone interessate, i poliziotti hanno proceduto alla notifica della misura della libertà controllata con obbligo di presentazione ad un quarantottenne già inserito in banca dati interforze ed in transito su un furgone.