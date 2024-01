Lungomare di Mazzeo, in appalto il cantiere da 1 milione e mezzo

«Restituire al lungomare una dimensione prevalentemente pedonale che valorizzi la spiaggia e favorisca lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche, con l’obiettivo generale di migliorare la fruibilità dei luoghi e innalzare la dotazione di standard della zona, al fine di incrementarne in senso più ampio la qualità».

Eccolo il progetto per la riqualificazione del lungomare di Mazzeo, la frazione a mare di Taormina dove si interverrà con opere di miglioramento del decoro urbano grazie ad un finanziamento da 1,5 milioni di euro assegnato oltre un anno fa dal Governo nazionale.

L’ing. Francesco Mammoliti, incaricato dal Comune per la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato finale di regolare esecuzione, ha consegnato gli elaborati a Palazzo dei Giurati ed è stata avviata la gara per affidare i lavori con procedura negoziata con almeno dieci inviti, per l’importo di 1.132.010 euro.

