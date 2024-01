Lipari, nuovi provvedimenti viari per i residenti della frazione Acquacalda

La III Direzione “Viabilità metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, con ord. n.2/2024, in considerazione della richiesta di variazione alla chiusura di un tratto della S.P. n.180 avanzata dal Sindaco di Lipari e dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, ha disposto, ad integrazione della precedente ordinanza, che la chiusura al transito della S.P. n.180 dal Km 6+600 al Km 7+300 sia ad eccezione: - dei residenti della frazione Acquacalda del Comune di Lipari, alla guida di autovetture o veicoli a due ruote; - dei pulmini, ad esclusivo servizio dei residenti della Frazione Acquacalda, aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5 t; che potranno procedere, nel tratto in questione, a senso unico alternato.

I competenti Servizi Tecnici del Comune di Lipari eseguiranno un continuo monitoraggio del pendio e provvederanno all’immediata chiusura della strada – anche con ordinanza di Protezione Civile – qualora l’evoluzione del dissesto possa essere potenziale causa di instabilità delle infrastrutture e in caso di eventi meteo eccezionali.

Inoltre, la III Direzione “Viabilità Metropolitana” raccomanda di rendere minimo e solo per esigenze particolari, il flusso veicolare sulla S.P. 180 dal Km 6+600 al Km 7+100, da parte dei residenti della frazione Acquacalda.

Si suggerisce come percorso alternativo l’utilizzo della S.P. 179 di Piano Conti (LipariQuattropani) proseguendo sulla S.P. 181/b di Quattropani – Acquacalda e viceversa.