Ponte sullo Stretto, a fine mese l’approvazione della relazione: Ciucci indica i tempi

Dove eravamo rimasti? «Al gran lavoro svolto da tutti i componenti della società, dal personale e dai tecnici». Un lavoro al momento “sotterraneo” che, però, «a breve darà frutti importanti». L’amministratore delegato della “Stretto” torna a Messina e a Reggio per un nuovo giro d’orizzonte, un’interlocuzione considerata non solo doverosa ma assolutamente necessaria e prioritaria, con i sindaci e i rappresentanti degli enti locali.

Pietro Ciucci si è attirato nelle scorse settimane le critiche di chi, come il leader dei Verdi Bonelli, lo ha attaccato per non aver reso pubblica la relazione di aggiornamento del progetto definitivo del Ponte. «Come avremmo potuto renderla pubblica, se la procedura è in corso e la si sta completando proprio in questi giorni?». Lo aveva già detto all’on. Bonelli e alle associazioni ambientaliste: «Ci hanno chiesto di avere copia di un lavoro non ancora ultimato. Abbiamo spiegato quale sia il percorso previsto dalla legge. Ho personalmente confermato la disponibilità ad un incontro diretto per poter illustrare meglio le attività in corso della società, e per tutta risposta Bonelli ha fatto ricorso alla Commissione per l’accesso agli atti». Ma, al di là delle polemiche, la “Stretto” va avanti, come un treno dell’Alta velocità. «Procediamo speditamente e con grande impegno. Conto a fine gennaio, al massimo a inizio febbraio, di portare in Consiglio di amministrazione, per l’approvazione, la relazione del progettista».

E qui va fatto un passo indietro. La relazione di aggiornamento del progetto definitivo, come accadde anche nella prima decade del Duemila, è all’esame congiunto da parte della stessa società Stretto, della Parsons Trasnsportation Group, la società statunitense che si aggiudicò la gara per il “Project manager consultant”, e del Comitato scientifico composto da docenti, tecnici e d esperti che hanno il compito di affiancare la “Stretto” durante le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva.

