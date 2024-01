Stavolta a vincere è Messina! Catania e Palermo assediate dall'emergenza rifiuti

Passata è l’Epifania, che tutte le feste porta via. E c’è da fare un piccolo bilancio, a cavallo tra l’anno ormai archiviato nel libro dei ricordi e questo 2024 che si annuncia difficile, problematico, ma anche sorprendente, fecondo, comunque da vivere intensamente. E scusate se per questa volta prevale l’orgoglio messinese, ma è doveroso e inevitabile il raffronto tra la Messina di questi giorni, di queste ultime settimane, e le altre due più grandi città dell’Isola, Palermo e Catania. Qui non si discute di attrazioni, di eventi, di richiami storici, culturali e turistici. No, in questa sede il giudizio è sulla vivibilità. E Messina ha superato, se non surclassato, le altre due “cugine”. Basterebbe leggere le cronache di Palermo e di Catania, dell’emergenza rifiuti che le continua ad attanagliare, dei cassonetti stracolmi, scaraventati in strada o dati alle fiamme, non solo in periferia, ma anche in molte zone del centro. Messina le ha vissute queste scene, ora non più. E se è vero che si può fare sempre di più e di meglio, e che anche nel nostro territorio ci sono, purtroppo, aree degradate, dove la gente continua a smaltire in modo illegale l’immondizia e dove nessuno interviene per spazzare o rimuovere la spazzatura lasciata per terra dagli incivili, è anche vero che nel raffronto tra le tre Città metropolitane, quella messa meglio è certamente la nostra.

