Si è rischiata la tragedia questa mattina in via Garibaldi, a pochi metri da piazza Cairoli. Un cornicione si è staccato finendo sul marciapiede, in un palazzo di tre piani lato mare. Pezzi di cornicione anche molto grossi sono finiti così in strada, ma fortunatamente in quel momento non stavano transitando passanti. Da un primo bilancio pare danneggiato solo uno scooter.