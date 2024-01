Messina, si rinnova a Bordonaro la tradizione del "Pagghiaru": il vincitore della sfida è Antony Allia

Antony Allia, ventitreenne del Villaggio Santo-Bordonaro, ha vinto "U Pagghiaru", la tradizionale scalata all'albero della cuccagna del giorno dell'Epifania. Il giovane ha voluto dedicare la vittoria ai familiari che l’hanno sollevato sull’imponente costruzione e alla sua comunità. La tradizione si è incarnata nella sfida tra i giovani rappresentati di diversi villaggi della Terza circoscrizione, che hanno preso letteralmente d’assalto U Pagghiaru, con l’obiettivo di acciuffare la croce posta in cima all’albero.

Padre Severino, parroco di Bordonaro e il Comitato feste del villaggio hanno fatto sentire la loro voce e il caloroso affetto verso una comunità che oggi, in un legame forte tra passato e futuro,, si sente più viva e unita che mai.

La vallata di Bordonaro è dunque tornata a essere il teatro di uno speciale momento di aggregazione per la comunità messinese. In tanti sono accorsi, nonostante il tempo inclemente, per riunirsi attorno a “U Pagghiaru,” l’imponente albero che svetta al centro della piazza di Bordonaro. Tra i presenti, il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Minutoli, “U Pagghiaru rappresenta un importante momento di aggregazione per tutta la cittadinanza, per celebrare le tradizioni popolari siciliane e per rinnovare l'augurio di un anno nuovo ricco di abbondanza e prosperità”: queste le parole del sindaco Basile, pubblicate sulla sua pagina Facebook proprio durante l’evento.