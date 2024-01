L'Epifania tutte le feste porta via e la Befana porta anche il maltempo. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto in queste ore è arrivato anche al Sud. In questi minuti si registra forte vento e una vera e propria bufera nell'area dello Stretto di Messina.

Mare molto mosso e onde alte fino a 163 cm. Nelle prossime ore è previsto anche l'arrivo della pioggia.