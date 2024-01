Milazzo pazza di Alessandro Siani, cinque giorni di sold out per il film girato in città

Cinque giorni di sold out e tanto entusiasmo. Ma del resto era anche prevedibile conoscenza la bravura di Alessandro Siani e le….bellezze di Milazzo.

Il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, girato la scorsa estate nella città del Capo e, in parte a Cefalù, sta piacendo ai milazzesi e il “The screen Cinemas”, la multisala del Parco Corolla, sin dal giorno di Capodanno, quando c’è stata la “prima” della pellicola, ha registrato il tutto esaurito negli spettacoli che si sono susseguiti dal pomeriggio a tarda sera. Tanti spettatori sono stati costretti a lunghe attese acquistando i biglietti nel pomeriggio per entrare in sala alle 22,30.

E anche Alessandro Siani è stato curioso di sapere come è andata, chiamando al telefono il sindaco Pippo Midili non solo per un messaggio augurale ma anche per sapere se i cittadini erano contenti del film.

“Tutti contenti tranne qualche comparsa che non si è vista nel film – ha risposto Midili -. Il gestore della sala era contento per il sold out dal giorno di capodanno e anch’io sono felice per le bellezze immagini utilizzate”.

“L’importante è che i cittadini abbiano apprezzato – ha replicato Siani -. Ci tenevo a rendere omaggio alla bellezza di Milazzo. A presto”.

E quindi tra qualche mese l’attore e regista partenopeo tornerà nella città del Capo per “gustare un gelato assieme al primo cittadino”.