Messina, selezionati i primi 162 assunti al Comune. Vigili urbani, pronto il concorso

Ci sono 162 persone pronte a firmare il contratto che cambierà la loro vita. Altre 179 potrebbero essere pronte a fine mese. È la carica dei nuovi dipendenti del Comune, gli oramai noti 341 del più grande turn over mai realizzato da Palazzo Zanca. Sono tutti in stand by perché l’ente attende il via libera da parte della Commissione economico finanziaria per gli enti locali del Ministero degli Interni. Ed è pronto, ma non pubblicabile, anche il concorso per “arruolare” 100 nuovi vigili urbani, un’iniezione altrettanto importante per una macchina comunale che è rimasta con troppo poco personale dopo oltre venti anni di pensionamenti senza assunzioni.

«Il bando per la selezione degli agenti di polizia municipale è pronto e sarà in linea con quelli degli altri 9 concorsi che abbiamo svolto durante il 2023», dice il sindaco Federico Basile. «Dobbiamo solo aspettare la Cosfel che ci dica che si può partire». E, a scanso di equivoci, il primo cittadino, forse già la prossima settimana volerà a Roma per un abboccamento informale con la commissione per verificare che, stavolta, non ci siano sorprese. Come molti ricorderanno, nell’ultima seduta dell’anno, la Cosfel, a metà dicembre, non esaminò la richiesta di Messina perché il numero di pratiche finite sul tavolo del Ministero era così tante che il gruppo di lavoro non ha fatto in tempo a poterle esaminare tutte. Il consiglio comunale, non senza qualche tensione, approvò in extremis gli ultimi bilanci necessari per potersi presentare con le carte in regole alla Cosfel. Una corsa contro il tempo se non inutile, i cui effetti comunque sono stati annacquati dal rinvio a gennaio della decisione della Cosfel.

Anche il concorso per i 100 vigili urbani, oltre a quelli per i 341 posti, fanno parte della richiesta di autorizzazione presentata dal Comune.

E allora, se come confermato dal sindaco, il bando per gli agenti ricalcherà quelli del 2023 come si svilupperà la selezione. Intanto ci sarà un mese circa per presentare le domande e, secondo una stima men che empirica, potrebbero essere non meno di 5.000.

