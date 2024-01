Milazzo, in tantissimi in piazza per Anna Tatangelo

Milazzo archivia il suo Capodanno in piazza con un bilancio nettamente positivo, rispettando le attese della vigilia. Tantissima la gente che si è riversata in Piazza della Repubblica per assistere alla performance di Anna Tatangelo, preceduta dal cantante milazzese Davide Patti. Emozionatissimo, anche se abituato al grande pubblico, Davide ha cantato alcune delle canzoni del suo repertorio, dimostrando di essere a suo agio sul palco e davanti al suo pubblico. In tanti invece quelli che sono arrivati da diverse parti d'Italia per il concerto della Tatangelo, che oltre alle sue canzoni ha riproposto alcuni tra i classici della musica Italiana. “Siamo arrivate da Roma poco fa, per ascoltare Anna di cui siamo fan. Anche se nella capitale era previsto il capodanno in piazza con tanti artisti, noi abbiamo preferito essere a Milazzo per la nostra cantante preferita” ha dichiarato Giulia che insieme a delle amiche è giunta in macchina nella città del Capo per assistere al concerto della Tatangelo. Disponibile, sorridente Anna Tatangelo, ha coinvolto il pubblico presente, concedendo foto ed autografi senza sottrarsi. “Sono arrivata con la mia famiglia qualche ora prima del concerto proprio perché non conoscevo Milazzo e ho voluto visitarla. È bellissima!” ha detto la Tatangelo appena salita sul palco.