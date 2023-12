Patti, progetto valido e completo: altri fondi per lo “Joppolo”

Il progetto è «conforme alle prescrizioni della vigente normativa in materia di appalti pubblici», nonché «completo e adeguato» rispetto alla tipologia dell'intervento e «coerente» nelle previsioni di costo.

Con questa comunicazione il dirigente generale del Dipartimento afferente all’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha ritenuto «valido» il progetto esecutivo inerente ai lavori di completamento del cineteatro comunale “Beniamino Joppolo”, ammettendo definitivamente a finanziamento l’opera per un importo di 180.000 euro.

Le somme intercettate serviranno ad eseguire il ripristino degli intonaci interni e a completare la facciata esterna dello stabile di via Trieste.

