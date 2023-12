Messina, nasce lo sportello digitale dei tributi

C’è oramai un’applicazione, una soluzione digitale per gran parte delle necessità dei cittadini. Per le operazioni in banca, per avere la pizza a casa, per pagare le bollette, per avere una certificazione. Lo stesso Comune di Messina ha migliorato il suo sportello virtuale con una serie di servizi che evitano di doversi mettere in fila (fatta eccezione che per le tessere di MoveME, ndc).

Ma forse l’ultimo frutto della digitalizzazione del sistema comunale è una vera e propria svolta per tanti messinesi. Lo sportello tributario modernizza il rapporto con il cittadino che con un click può avere sotto controllo tutti i rapporti con il municipio.

«La piattaforma sarà attiva alle 10 dell’8 gennaio 2024 – ha annunciato in una conferenza stampa l’assessore Cicala – per permettere ai cittadini di accedere in modo semplice alle informazioni relative ai propri tributi e alle imposte comunali che consentirà ai cittadini di avere sia una visione completa dei processi che la possibilità di effettuare pagamenti, aspetti fondamentali per contribuire allo snellimento della burocrazia».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina