Ponte sullo Stretto, l'aggiornamento del progetto in dirittura d’arrivo

Si procede in linea con i tempi dettati dal decreto del 31 marzo, convertito poi in legge il 30 maggio 2023. Entro fine anno tutti gli adempimenti legati all’aggiornamento del progetto definitivo dovrebbero concludersi e nella prima decade di gennaio l’amministratore delegato della società Stretto, Pietro Ciucci, sarà a Messina e a Villa San Giovanni per fare il punto con le amministrazioni locali sullo stato di avanzamento delle procedure per la realizzazione del collegamento stabile. «Siamo in dirittura d’arrivo», assicurano i vertici della “Stretto”, riferendosi alla fase della progettazione definitiva e alle prescrizioni che bisognerà inserire nel progetto esecutivo, il cui termine per l’approvazione resta fissato, per legge, al 31 luglio 2024. Prescrizioni che riguardano l’aggiornamento delle norme tecniche di costruzione, in materia di sicurezza e le modifiche alla caratterizzazione geotecnica; la compatibilità ambientale; gli adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina