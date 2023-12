Il presepe vivente di Milazzo apprezzato fino in Vaticano

Solo due giorni di rappresentazione e già 2,500 presenze. Il presepe vivente allestito dall’associazione teatrale Borgo Antico conferma il successo degli altri anni, dimostrandosi una delle attrazioni natalizie più attese in città. Allestimenti curati nei dettagli così come i costumi, tutti i 170 figuranti hanno dimostrato impegno e tanta dedizione al progetto che per il terzo anno consecutivo ha saputo rappresentare la natività aggiungendo quest’anno qualche elemento in più. A partire dai mercatini all’interno del Mastio e la presenza di animali da cortile, danze orientali, medievali, romane. E ancora spettacoli, musiche e intrattenimento, gli antichi mestieri con tutte le attrezzature tipiche, pura attrattiva per i bambini che come gli adulti hanno potuto immergersi nell’antica atmosfera tipica del presepe.

Quest’anno poi la gratificazione di Enzo Paci è arrivata direttamente dal Vaticano, con padre Alfonso, delegato stampa del Vaticano, e la sua delegazione che hanno voluto ammirare dal vivo il presepe vivente di cui anche a Roma si parla per la sua bellezza e completezza. «Voglio ringraziare ogni singolo figurante e tutti i visitatori che in queste prime serate sono stati numerosissimi qui al Castello» ha dichiarato Enzo Paci presidente dell’associazione teatrale Borgo Antico nonché motore di tutto quello che il presepe è insieme ai suoi collaboratori. E prosegue: «Questo ci ripaga di duri mesi di lavoro e grandi sacrifici. Un successo che si ripete e che non è scontato per un presepe».