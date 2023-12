Infrastrutture sanitarie, sì alla nuova elisuperficie a S. Stefano di Camastra

Aggiudicata la gara per l’esecuzione degli attesi interventi di realizzazione di una elisuperficie a S. Stefano di Camastra e l’adeguamento e potenziamento delle strutture già esistenti a S. Agata Militello, Tortorici e S. Salvatore di Fitalia.

A conclusione delle procedure, espletate dalla centrale unica di committenza “TirrenoEcosviluppo2000”, l’offerta migliore è risultata quella dell’impresa “Amata srl” di S. Agata Militello, con un ribasso del 11% sulla base d’asta, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a 483.229 euro.

L’intervento, per un importo stimato in progetto di 305.000 euro, con una quota di cofinanziamento dell’intervento a carico del comune stefanese, prevede nel dettaglio la realizzazione di una nuova struttura per il decollo e l’atterraggio degli elicotteri a S. Stefano di Camastra, a copertura del servizio di elisoccorso nella zona tra Acquedolci e Tusa attualmente sprovvista di elisuperfici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina