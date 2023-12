Messina, vile gesto nella notte di Natale. Rubata la statua di un Re Magio all'esterno della chiesa del Carmine

Si pensava avesse perso la strada uno dei Magi e invece la triste scoperta del furto: è avvenuto ieri sera nel giardinetto della chiesa del Carmine dove ogni anno viene allestita una caratteristica Natività. Padre Gianfranco Centorrino ha subito denunciato il vile gesto compiuto nella vigilia di Natale. "Dobbiamo essere come le sentinelle di Betlemme capaci di diffondere la Buona Novella. Mi addolora dover denunciare l'accaduto in questo giorno di festa, ma devo esprimere tutto il mio disappunto per questo gesto che ha già dei precedenti nella chiesa di San Luca.

Non possiamo fare silenzio, al di là del valore della statua, questa bravata è chiara espressione di un disagio che va attenzionato. Spero che chi ha rubato la statua abbia il coraggio e il buon senso di restituirla, sono certo che la luce prevarrà sulle tenebre!".

Sono subito intervenuti gli agenti della sezione investigativa della Polizia Municipale con il vicecomandante Giovanni Giardina, che nelle prossime ore chiederanno di poter visionare i filmati ripresi dalle telecamere del Tribunale.