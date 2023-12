Questura di Messina, Ioppolo: «I sequestri di droga sempre più consistenti»

Il controllo attento del territorio, i sequestri di droga e armi sempre più consistenti, la diminuzione delle denunce per furto, il raddoppio degli ammonimenti per violenza domestica e stalking.

Sono tanti i motivi di soddisfazione per Gabriella Ioppolo, alla guida della Questura di Messina, guardando ai risultati ottenuti nel 2023 sia nell’ambito della prevenzione sia in quello della repressione dei reati.

Un bilancio positivo tracciato in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi. Un incontro fuori dalle formalità della conferenza stampa per augurarsi buone feste in un’atmosfera cordiale e affettuosa. Motivo di soddisfazione sono senza dubbio i risultati del controllo del territorio in città ed in provincia.

«È un servizio a cui tengo molto – ha detto la dottoressa Ioppolo – la prevenzione per me è importante, è nostro desiderio aumentare gli standard di sicurezza di tutti».

I numeri parlano chiaro: nel corso del 2023 sono state controllate 112.866 persone e 48.816 veicoli mentre sono stati 858 i denunciati e 163 gli arrestati. Un dato che salta all’occhio è rappresentato dai sequestri di droga e armi: oltre 65 chili di tra marijuana e hashish e oltre 23 chili di cocaina finiti sotto chiave mentre sono 66 le armi sequestrate. Un fiume di sostanze stupefacenti che transita per Messina o che alimenta le piazze dello spaccio cittadine e della provincia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina