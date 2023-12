S. Agata Militello, un poliziotto cosentino salva la vita ad una donna in procinto di soffocare

Provvidenziale intervento di un poliziotto in servizio al distaccamento della Polstrada di Sant’Agata Militello, Alessandro Zicaro, che questa mattina ha salvato una donna in procinto di soffocare. L’episodio si è verificato intorno alle 7:30 in un bar del centro santagatese. Il poliziotto, transitando nelle vicinanze con la pattuglia, si è accorto della concitazione all’esterno del locale e si è prontamente avvicinato. La donna, una 45enne originaria di Militello Rosmarino, era già in evidente crisi respiratoria per via di un boccone.

Alessandro Zicaro, 47enne originario di Cosenza, con lucidità ha praticato la manovra di primo soccorso, per cui è abilitato, riuscendo a far espellere il boccone disostruendo le vie respiratorie, per cui la donna dopo pochi istanti ha mostrato segnali di ripresa. “Inizialmente pensavo si trattasse di un infarto o comunque di un malore poi appena mi sono avvicinato ho capito di cosa si trattava e non ci ho pensato un attimo ad intervenire”, racconta Alessandro Zicaro. “Sono stati momenti di grande tensione ed adrenalina ma per fortuna è andata bene – conclude il poliziotto –. Quando ho frequentato il corso di BLSD non immaginavo che potessi trovarmi un giorno in una situazione simile ma situazioni come queste fanno capire di quanto sia importante sapere come intervenire”.