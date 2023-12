Messina, stasera ultimo appuntamento dell'anno con “Scirocco” su Rtp: ospiti Basile, Spatari, Miloro e Del Vento

Torna alle 20,45 su Rtp Scirocco il talk del venerdì sera. L'ultima puntata del 2023 avrà il pubblico delle grandi occasioni. Scelta come location la sala Laudamo. Ospiti, questa volta sul palco, saranno il sindaco Federico Basile, la rettrice Giovanna Spatari, il commissario dell'ente teatro Orazio Miloro. E ancora: il neo comandante della polizia municipale Maurizio Cannavò e il comandante della polizia provinciale Giovanni Giardina.

Diversi gli ospiti canori. Guest star il cantautore Del Vento reduce dalle applauditissime performance televisive di X Factor; i due fratelli prodigio Giovanni e Gabriele Scarfì, il coro Note Colorate diretto dal maestro Mundo e accompagnato dal pianista Francesco Allegra.

In platea, intervistati da Rachele Geraci, i rappresentanti delle comunità che hanno animato la trasmissione “Ci sono anch'io” e i sub di Ecosfera protagonisti della trasmissione “Mare dentro” condotta da Emilio Pintaldi e Maurò Cuce ma anche tanti altri esponenti del mondo della scuola.