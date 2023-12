S. Teresa di Riva, prime demolizioni sul Ponte Agrò: i lavori dureranno fino al 2025

Due mesi di attività propedeutiche, tra allestimento del cantiere e spostamenti di alcuni sottoservizi residui. Adesso l’avvio concreto delle opere.

Partiti ieri i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Agró sulla Strada statale 114, tra S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo.

L’impresa esecutrice, la “Cosedil Spa” di Santa Venerina, in provincia di Catania, che da metà ottobre ha aperto il cantiere nelle zone demaniali sulle due sponde del torrente, dopo aver sgomberato le aree sottostanti rimuovendo i mezzi lasciati dalla precedente affidataria ha cominciato ieri la demolizione del vecchio impalcato della Statale 114, costruito negli Anni ’50 del secolo scorso in cemento armato precompresso con il sistema Morandi.

L’escavatore dotato di pinza demolitrice ha iniziato a “mordere” la struttura agendo dal torrente Agrò, grazie all’autorizzazione all’accesso in alveo rilasciata il 27 novembre del’Autorità di Bacino visto che i lavori interessano aree demaniali di proprietà del Demanio della Regione.

