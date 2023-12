Messina, lo scambio di auguri con i dirigenti scolastici: «Soluzioni, non disagi»

È stato un bel momento di condivisione, quello vissuto ieri nel Salone delle bandiere di Palazzo Zanca dai dirigenti degli Istituti comprensivi della città insieme al sindaco Federico Basile, al vicesindaco con delega all’edilizia pubblica Salvatore Mondello e all’assessore alle politiche scolastiche Pietro Currò, con loro anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà. Uno scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, suggellato dalla consegna di un dono speciale: il quadro realizzato dall’artista barcellonese Maria Lo Presti in arte MarieArt.

I quadri, realizzati da Lo Presti in poche settimane, sono frutto della particolare sensibilità della pittrice, che attraverso i colori caldi e le forme non del tutto definite ha voluto esprimere il legame con la terra e l’intercultura.

Valori importanti tanto quanto quel «senso di felicità che i giovani hanno diritto di provare qui e ora»: lo ha detto Currò ribadendo il senso della mission che si è posto sin dal suo insediamento, condivisa con il primo cittadino. «Il dono delle tele – ha spiegato Currò – è un ulteriore gesto simbolico volto a sancire il legame e la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla scuola attraverso i dipinti della pittrice MarieArt nei quali traspare il racconto di favole e leggende spesso contestualizzate in tematiche attuali e che raffigurano le bellezze e le specificità incontrate durante le mie visite nelle vostre scuole e che hanno stimolato delle riflessioni messe su tela e oggi donate a voi. La scuola messinese è un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, è per questo che l’amministrazione vuole accompagnare e sostenere le comunità nel processo di formazione integrale della persona».

Un accompagnamento che, ha ribadito il sindaco, è legato anche alla qualità delle strutture che ospitano le scuole: «La linea tracciata è quella giusta, come dimostrano i risultati. La nostra volontà non è creare disagi, ma risolvere i problemi, come stiamo facendo», ha detto Basile. In merito ai numerosi interventi di edilizia scolastica che stanno interessando diversi plessi cittadini si è soffermato Mondello, facendo riferimento al completamento di specifiche azioni di riqualificazione e ammodernamento di strutture polivalenti e a quelle ancora in corso d’opera: «Posso garantire, con assoluta certezza, che mai nessuno prima di noi aveva rivolto tanta attenzione al mondo scolastico, trascurato per troppi anni: le assunzioni a gennaio del personale comunale consentiranno di rinforzare il settore di edilizia con una riduzione dei tempi d’intervento».

A fronte degli immancabili e inevitabili disagi è intervenuto il provveditore, rassicurando i dirigenti e incoraggiandoli a proseguire la preziosa opera formativa avviata su studentesse e studenti, spesso costretti a dover lasciare Messina in cerca di un futuro più solido: «Il nostro compito è quello di motivare i giovani che dovranno scegliere se restare o andare altrove con la consapevolezza che la loro città è un punto di riferimento culturale e professionale».