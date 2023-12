Impegni non mantenuti, all’ospedale di Milazzo è paralisi

Ospedale di Milazzo, i problemi restano, a pari dell’incredibile immobilismo di chi dovrebbe agire. Un atteggiamento che mortifica chi vive questo territorio e chi ancora (a dire il vero sono sempre meno) crede nella politica.

Interventi per il Pronto soccorso e per potenziare i reparti che sono in emergenza per la carenza di medici annunciati nel corso dei vari incontri non sono arrivati e, nel contempo, si assiste alle consuete lunghissime attese di chi è costretto a rivolgersi al Pronto soccorso o di coloro che devono sottoporsi a esami o visite. Con l’aggravante che un aumento dei casi Covid crea difficoltà anche negli accessi al presidio di villaggio Grazia. Insomma il solito guazzabuglio.

E a questo punto appare opportuno evitare le passerelle in consiglio comunale di deputati e vertici Asp, pronti ad assicurare impegno per il “Fogliani”. Pronti ad essere smentiti ma non ci crediamo più . E anche la politica locale sembra di essere dello stesso avviso.

