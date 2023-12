Vandali in azione a Monforte S. Giorgio. Danneggiati i pastori del presepe allestito dal sindaco Pinizzotto

Sono stati danneggiati alcuni dei pastori del presepe allestito in un'area esterna di proprietà del sindaco di Monforte San Giorgio Antonio Pinizzotto.

"Di gesti ignobili ne è piena la terra - ha scritto il primo cittadino -. Danneggiare i pastori di un presepe esterno realizzato nella mia proprietà avrà senza dubbio portato sollievo a qualcuno. Compatiamo. E vediamo di saperne di più". Ciò nonostante, Pinizzotto assicura e ribadisce che Monforte San Giorgio è una comunità tranquilla e spera si sia trattato di una bravata. Sono stati tanti finora i messaggi di incredulità e indignazione da parti di alcuni cittadini per questo gesto inqualificabile, per il quale sono in corso approfondimenti.