Messina, il voto della democrazia partecipata: ha vinto la piazza di Minissale

“And the winner is...Piazza Stella Maris”. Festeggiano gli abitanti di Minissale perché finalmente lo spazio più centrale del quartiere, quello vicino alla chiesa e alla scuola, potrà essere riqualificato.

Il successo è legato all’edizione 2023 della democrazia partecipata. La formula di amministrazione diretta della cittadinanza che sceglie senza intermediari quale opera il comune debba realizzare con una percentuale dei fondi del trasferimento regionale. Per Messina questa cifra è di 110mila euro e proprio per questa edizione sono stati ritoccati in maniera ancora più democratica i criteri per la scelta da parte della popolazione. A fine agosto erano erano arrivate 21 proposte di opere. Una commissione ha poi ridotto a tre le opzioni che sono state ammesse al voto anche on line della popolazione. 875 hanno espresso una preferenza (non certo tanti) e con 486 voti la piazza Stella Maris ha battuto la riqualificazione in chiave sportiva del cortile scolastico della primaria di Sant’Agata (366) e la ristrutturazione della piazza di Serri (23).

