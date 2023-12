Messina, il processo allo stalker condominiale? Ne riparliamo nel... febbraio 2026

“Ma tu sei sicuro? Hai controllato bene la data?”, “Ti dico che ho controllato due volte perché mi sembrava strano, è febbraio 2026, non si può sbagliare”, “Ma non può essere, è assurdo, avrai visto male ”, “Va bene lo sai che ti dico, lo sai che ti dico ah, andiamo insieme in cancelleria e ricontrolliamo, sei contento?”, “Va bene andiamo...”.

Una mattina come tante a Palazzo di giustizia, che pioviggina e tira vento, sulla grande scalinata due avvocati che sono molto amici se la discutono su un procedimento che stavano seguendo, uno interessato in prima persona e l’altro a distanza in quanto sodale dei caffè mattutini non sempre pagati personalmente, per la verità dei fatti.

A questo punto bisogna attendere il ritorno con la verifica suppletiva. Aveva ragione il primo. Ed è confermato. La data del rinvio a giudizio di uno stalker per così dire condominiale, ovvero la data di inizio del processo per le imputazioni di cui deve rispondere è effettivamente il 20 febbraio del 2026 come da decreto ufficiale bollato e vidimato in calce. Stiamo parlando di tre anni.

