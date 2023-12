Messina, il nuovo comandante della polizia municipale: «Ho visto pochi vigili in strada»

Il primo approccio con la città è stato «da turista». O almeno così lo ha descritto il nuovo comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò, nominato dal sindaco Federico Basile in comando da Ragusa, in sostituzione del palermitano Stefano Blasco (che, invece, a Messina era arrivato da Enna, voluto dall’ex commissario Leonardo Santoro). La sua prima apparizione nell’aula del consiglio comunale il comandante Maurizio Cannavò, originario di Giarre, l’ha fatta in prima commissione, presieduta da Salvatore Papa. «Ho fatto il “turista” per qualche giorno per conoscere il territorio e gli uomini e ahimè anch'io non ho visto vigili per strada», le sue prime parole, in risposta allo sfogo della capogruppo di Sud chiama Nord, Nicoletta D’Angelo, che poco prima aveva elencato una serie di nodi fondamentali che, secondo lei, dovrebbe affrontare la polizia municipale: «Siamo arrivati allo sbaraglio, non c’è un vigile in giro, almeno io non li vedo», l’affondo di D’Angelo. E poi: «Parcheggi in doppia e tripla fila nei punti nevralgici della città, stalli per disabili occupati da chiunque, ambulanti abusivi».

