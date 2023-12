Massaggi con “regalino” in centri estetici cinesi di Messina, inflitte tre condanne

È tempo di verdetti per gli imputati nel procedimento penale con rito ordinario scaturito dall’operazione “Pechino”, con cui i carabinieri tolsero tolto il velo da un giro di massaggi in centri estetici gestiti da cinesi in città e provincia. La Prima sezione penale del Tribunale, composta dai giudici Maria Eugenia Grimaldi (presidente), Antonella Crisafulli e Alessandra Di Fresco, ha condannato Xu Lingwei e Hu Zhixiao a 5 anni di reclusione e duemila euro di multa ciascuno e Ji Haichun a 3 anni e 500 euro di multa. Inoltre, applicata ai primi due l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Secondo l’impianto accusatorio, avevano creato un vero e proprio triangolo dei massaggi a pagamento con “regalino” finale tra Messina e Giardini Naxos. In città i cosiddetti centri benessere erano in via XXIV Maggio e in via del Vespro, a Giardini in via Consolare Valeria.

