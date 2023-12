Asili senza alimenti a Barcellona, la società non sospenderà le forniture

La società fornitrice delle derrate alimentari destinate ai due asili nido comunali rimasti in funzione non sospenderà le forniture. Infatti, ieri mattina, il legale rappresentante della società affidataria del servizio, a seguito della diffida inoltrata martedì scorso, con cui annunciava la sospensione del servizio dal prossimo lunedì se non fosse stato saldato il pagamento delle fatture arretrate, ha invece ricevuto una telefonata dai funzionari comunali che gli hanno comunicato l'imminente pagamento delle somme. Secondo il sindaco Pinuccio Calabrò, che anche ieri ha dichiarato di non essere stato messo al corrente dei fatti, “il problema non doveva neppure nascere”. Lo stesso primo cittadino ha sottolineato: «Noi gli asili li costruiamo, non li chiudiamo come invece strumentalmente dichiara il consigliere comunale Bongiovanni. Lo rassicuriamo che nessun asilo nido è a rischio chiusura, che anche oggi e nei giorni a seguire i bambini mangeranno regolarmente. Se solo il consigliere non avesse deciso di seguire altri nel terreno delle fake news e avesse verificato voci di corridoio prive di fondamento avrebbe scoperto che nessuna fattura è stata bloccata e men che mai a causa del dissesto. Si è registrato per le fatture di settembre ed ottobre un ritardo che non ha messo a repentaglio il servizio che prosegue regolarmente».

