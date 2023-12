Gioiosa Marea, l'IC “Anna Rita Sidoti” entrerà in contatto radio con la Stazione spaziale internazionale

Un inizio anno “stellare” per gli alunni dell’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea che, a gennaio, entreranno in contatto radio con la Stazione spaziale internazionale (Iss) nel momento esatto in cui attraverserà l’orbita terrestre rendendo possibili le comunicazioni con gli astronauti.

L’istituto, guidato dal dirigente scolastico prof. Leon Zingales, è stato selezionato come unica scuola siciliana per effettuare un collegamento con la stazione orbitante nell’ambito del programma “Ariss” (Amateur radio on the International space station), attuato in collaborazione con le più importanti agenzie spaziali Nasa, Roscosmos, Esa, Jaxa e Csa-Asc.

Durante la connessione, che avrà la durata di circa 7-8 minuti, 20 studenti della Secondaria di primo grado avranno la possibilità di rivolgere in diretta le loro domande, legate alle missioni spaziali, agli astronauti della “Iss”.

I quesiti, che dovranno superare il controllo preventivo della Nasa, verranno trasmessi in tempo reale grazie al “protocollo DTN” (Delay-Dirsuption Tolerant Networking) dell’agenzia spaziale statunitense che ha reso possibile il funzionamento di internet nello spazio, un po’ come avviene sulla Terra, attraverso degli appositi satelliti.