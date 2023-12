Fiorello, le sue origini e il ristorante di pesce top in Italia: Letojanni esaltata in diretta nazionale

Le rivendica spesso le sue origini, Fiorello, nato a Catania, cresciuto ad Augusta, ma dalle salde radici messinesi, mamma di Giardini e papà di Letojanni. E questa mattina, lo showman, nel seguitissimo programma "VivaRai2!" ha esaltato il piccolo comune turistico della zona jonica per un primato: il noto ristorante "da Nino" è tra i primi dieci d'Italia per la qualità del pesce, tra i primi in Sicilia.

"Mio papà è di Letojanni - ha detto Fiorello con orgoglio - è un piccolo paese vicino Taormina, e lì si mangia benissimo".